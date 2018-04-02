Пучдемон подал апелляцию на обвинения испанского суда

Пучдемон подал апелляцию на решение ВС обвинить его в организации восстания

Адвокат бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона обжаловал решение судьи Верховного суда Испании предъявить каталонскому политику обвинения в организации восстания и растрате госсредств.

По мнению адвоката Жауме Алонсо Куэвильяса, "не было ни восстания, ни незаконной растраты государственных средств".

"Мы обжаловали различное нарушение процессуальных гарантий", — написал каталонский защитник Пучдемона в Twitter.

По его мнению, "Верховный суд не обладает компетентностью" в этом вопросе и нарушает право на защиту, что "противоречит европейскому и международному праву".

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена 23 марта предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания. Бывшему главе каталонского женералитета предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств. По первому обвинению ему грозят до 30 лет тюрьмы.

Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года — после провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал — до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений. Ордер был возобновлен 23 марта и уже 25 марта Пучдемон был задержан в Германии

На этой неделе немецкий прокурор должен или поддержать, или выступить против экстрадиции, окончательное решение примет суд.