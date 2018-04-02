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Пучдемон подал апелляцию на обвинения испанского суда
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Пучдемон подал апелляцию на решение ВС обвинить его в организации восстания 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Адвокат бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона обжаловал решение судьи Верховного суда Испании предъявить каталонскому политику обвинения в организации восстания и растрате госсредств.
По мнению адвоката Жауме Алонсо Куэвильяса, "не было ни восстания, ни незаконной растраты государственных средств".
"Мы обжаловали различное нарушение процессуальных гарантий", — написал каталонский защитник Пучдемона в Twitter.
По его мнению, "Верховный суд не обладает компетентностью" в этом вопросе и нарушает право на защиту, что "противоречит европейскому и международному праву".
Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена 23 марта предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости, 13 из них — в организации восстания. Бывшему главе каталонского женералитета предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств. По первому обвинению ему грозят до 30 лет тюрьмы.
Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года — после провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал — до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений. Ордер был возобновлен 23 марта и уже 25 марта Пучдемон был задержан в Германии.
На этой неделе немецкий прокурор должен или поддержать, или выступить против экстрадиции, окончательное решение примет суд.
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