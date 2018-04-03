Трамп похвастался рейтингами

"По данным нового опроса, к понедельнику (2 апреля) деятельность президента Трампа одобряют около 50% проголосовавших, с этим показателем он обходит результат бывшего президента Барака Обамы за аналогичный период первого срока", — процитировал Трамп статью журнала The Washington Examiner.

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил демократов в долгом формировании своей команды.