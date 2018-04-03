Ещё
Трамп похвастался рейтингами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп похвастался рейтингами 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: Carlos Barria/Reuters
Президент США Дональд Трамп написал, что его рейтинги выше, чем у экс-главы Соединенных Штатов Барака Обамы в этот же период первого срока. Об этом политик сообщил в твиттере.
"По данным нового опроса, к понедельнику (2 апреля) деятельность президента Трампа одобряют около 50% проголосовавших, с этим показателем он обходит результат бывшего президента Барака Обамы за аналогичный период первого срока", — процитировал Трамп статью журнала The Washington Examiner.
Ранее сообщалось, что Трамп обвинил демократов в долгом формировании своей команды.
Газета.Ru: последние новости
Савченко опубликовала политическую программу Трамп предложил Путину провести встречу в Вашингтоне Турция решила арестовать Гюлена по делу об убийстве посла Карлова
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев187
«Русские заплатят»20
ЧФ готов бороться с «украинским пиратством»83
Кисляк оценил вероятность войны между РФ и США10
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России564
Видео
Радар новейшего ЗРК С-500 показали на видео
Оружие Армия
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение