У экипажа судна «Норд» отобрали паспорта на Украине

У экипажа арестованного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд" отобрали российские паспорта, передает РИА "Новости".
Об этом заявила пресс-секретарь судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.
"После того, как судно доставили в Бердянск, паспорта российские, к сожалению, у экипажа были отобраны. Поэтому украинские пограничники пытаются идентифицировать членов экипажа, как граждан Украины", — сказала она.
Шевелева также отметила, что настроение у экипажа уже далеко не такое бодрое.
Ранее сообщалось, что прокуратура Украины предъявила подозрение капитану "Норда".