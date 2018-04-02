У экипажа судна «Норд» отобрали паспорта на Украине

У экипажа арестованного на Украине крымского судна «Норд» отобрали паспорта

Об этом заявила пресс-секретарь судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

"После того, как судно доставили в Бердянск, паспорта российские, к сожалению, у экипажа были отобраны. Поэтому украинские пограничники пытаются идентифицировать членов экипажа, как граждан Украины", — сказала она.

Шевелева также отметила, что настроение у экипажа уже далеко не такое бодрое.

Ранее сообщалось, что прокуратура Украины предъявила подозрение капитану "Норда".