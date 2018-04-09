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В ДНР заявили о гибели двух ополченцев
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В ДНР заявили о гибели двух ополченцев при атаке ДРГ украинских силовиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: МВД ДНР
Два ополченца погибли при попытке диверсионно-разведывательной группы украинских силовиков атаковать позиции ополчения в районе Горловки в Донбассе, заявил в понедельник заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта постоянно обвиняют друг друга в обстрелах.
"Вчера в 19.30 на горловском направлении вблизи Зайцево с целью захвата в плен нашего военнослужащего было совершено нападение украинской диверсионно-разведывательной группы на позиции ВС ДНР", — заявил Басурин журналистам.
По его словам, атака была отбита.
"По предварительным данным, потери врага составили два человека убитыми и четыре раненными. К сожалению, в ходе боестолкновения погибли и двое наших защитников", — сказал представитель командования ДНР.
Басурин считает, что такие действия "подтверждают полный отказ" украинских силовиков от соблюдения перемирия.
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