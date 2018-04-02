Трамп обрушился с критикой на минюст и ФБР за возможные злоупотребления

"Очень жаль, что министерство «юстиции» и ФБР медлят или даже вовсе не выдают неотредактированные документы, которые затребовал конгресс. Это позор для всей страны!" — написал Трамп в Twitter.