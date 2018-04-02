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Трамп обрушился с критикой на минюст и ФБР за возможные злоупотребления
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Трамп обрушился с критикой на минюст и ФБР за возможные злоупотребления 

РИА Новости 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрушился в понедельник с критикой на министерство юстиции США и входящее в его структуру Федеральное бюро расследований за то, что те не предоставляют необходимые документы конгрессу. Трамп даже поставил слово «юстиция» (в английском языке переводится также как «правосудие») в названии министерства в кавычки.
"Очень жаль, что министерство «юстиции» и ФБР медлят или даже вовсе не выдают неотредактированные документы, которые затребовал конгресс. Это позор для всей страны!" — написал Трамп в Twitter.
На прошлой неделе министерство юстиции начало внутреннее расследование предполагаемых злоупотреблений ФБР. В частности, предстоит выяснить, была ли законной слежка в период предвыборной кампании 2016 года за Картером Пейджем, одним из сотрудников штаба Трампа.
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