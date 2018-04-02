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Предложение Трампа Путину и другие события дня
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Главные события понедельника 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reuters

Трамп предложил Путину встретиться

Президент США Дональд Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина встретиться в Белом доме. Такое предложение американский лидер сделал 20 марта во время телефонного разговора, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
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Что останется у Тулеева после отставки

Закон о присвоении Аману Тулееву почетного звания «Народный губернатор» по-прежнему действует, согласно нему за экс— главой Кемеровской области остается его резиденция и служебное помещение, помощник и ежемесячная выплата, заявил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
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«Спалили контору»: украинский канал раскрыл позиции «Азова»

Телеканал 2+2 опубликовал сюжет о «героическом ранении защитника Украины», включив в него красивую панораму с позиций. В Донецке поблагодарили журналистов за эту помощь.
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Росгвардию в Кемерово потребовали наказать

Росгвардия обратилась в Следственный комитет с обращением о наказании сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля — своего структурного подразделения в Кемерове — в связи с пожаром в местном торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает «Коммерсант».
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Украинцев предупредили о риске остаться без газа

Украина не готова к последствиям введения в эксплуатацию "Северного потока — 2", об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в интервью телеканалу NewsOne.
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Россия испытала новую противоракету

Новая модернизированная ракета российской системы противоракетной обороны успешно испытана на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда".
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Налоговые уведомления будут доставлять по-новому

Россияне с 1 апреля начнут получать уведомления об уплате налога на имущество физических лиц по новой форме, сообщает «Российская газета».
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Дрон «Почты России» врезался в дом

Baikal Daily
Беспилотник, с помощью которого «Почта России» планировала доставить посылку, разбился почти сразу после взлета. Об этом сообщает «Тивиком».
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В Москве внезапно наступит май

В Москве в конце недели может установиться майская погода. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает центр погоды «Фобос».
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Актера из «Последнего из Магикян» обвинили в педофилии

Актера сериала «Последний из Магикян» Мухтара Гусенгаджиева осудили на 22 года за съемки детского порно, сообщает Telegram-канал Mash.
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