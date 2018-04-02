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Савченко представила план переустройства Украины из СИЗО
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На странице Савченко в соцсети появилось обращение к жителям Украины 

RT на русском 8 часов назад
Фото: Reuters
На странице депутата Верховной рады Надежды Савченко, которая в настоящий момент находится в СИЗО, в социальной сети Facebook появилось обращение к жителям Украины. Отмечается, что в сообщении под названием «Концепция изменения политической системы Украины» указаны предложения по переменам, которые должны произойти в стране.
В частности, в тезисах указывается, что Украине необходимо провести перепись населения, ввести паспортизацию населённых пунктов, изменить избирательную систему и передать жителям страны возможности отзыва депутатов с должностей.
В тексте заявления также затрагивается вопрос проведения референдума на различных уровнях и формирования бюджета страны.
«Почему эта концепция так нужна украинцам? Потому что она основывается на природном укладе — мировоззрении украинцев с давних времён и на реальной демократии, а не на той, которую создали политики современности», — указывается в заявлении на странице.
Ранее Савченко, арестованная по подозрению в подготовке теракта, опубликовала в Facebook видео, в котором пообещала стать кандидатом в президенты Украины.
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