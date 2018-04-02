В Раде призвали дать отпор «польским негодяям» из-за бандеровского флага

"Я сто процентов за красно-черный флаг, за священный флаг борьбы, за флаг ОУН-УПА* и за то, чтобы дать достойный отпор тем польским негодяям, которые топтали этот флаг, издеваясь над нами и нашим достоинством", — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что выступает за то, чтобы красно-черные флаги были вывешены на центральных площадях всех городов страны и использовались бы "на уровне с государственными".

Ранее группа депутатов Верховной рады предложила официально вывешивать флаги ОУН-УПА* на зданиях государственных органов власти. В мае 2015 года Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.

Сенат Польши в конце января принял закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни, в феврале его подписал президент страны Анджей Дуда