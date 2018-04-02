В Раде призвали дать отпор «польским негодяям»

Законопроект, регулирующий использование красно-черного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА)* наряду с государственными символами Украины, необходимо принять вне зависимости от реакции Польши, заявил изданию "Обозреватель" депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Юрий Тимошенко.
"Я сто процентов за красно-черный флаг, за священный флаг борьбы, за флаг ОУН-УПА* и за то, чтобы дать достойный отпор тем польским негодяям, которые топтали этот флаг, издеваясь над нами и нашим достоинством", — сказал он.
Парламентарий подчеркнул, что выступает за то, чтобы красно-черные флаги были вывешены на центральных площадях всех городов страны и использовались бы "на уровне с государственными".
Ранее группа депутатов Верховной рады предложила официально вывешивать флаги ОУН-УПА* на зданиях государственных органов власти. В мае 2015 года Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.
Сенат Польши в конце января принял закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни, в феврале его подписал президент страны Анджей Дуда.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.