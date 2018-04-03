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Киевский прокурор появился на телевидении голым
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Киевский прокурор появился на телевидении голым 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: кадр YouTube
Прокурор Киевской местной прокуратуры Олег Билоус получил выговор за недостойное поведение после того, как его показали голым на украинском телевидении. Об этом говорится в решении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, сообщает РИА Новости Украина.
Отмечается, что Билоус и его гражданская жена Диана стали победителями развлекательного шоу "ЛавЛавСаr" на телеканале ТЕТ. Согласно документу, на протяжении своего участия в программе прокурор вел себя "некорректно и неприлично", использовал нецензурную лексику, целовался с другими участницами, а в одном из выпусков разделся догола.
"При обсуждении осуществлен пересмотр видеоматериалов, по результатам которого установлено, что Белоус А. Д. находится в обнаженном виде в компании других семи обнаженных участников телепрограммы в течение четырех минут", — говорится в документе.
По мнению членов комиссии, прокурор должен был осознавать, что его могут узнать полицейские, судьи, коллеги. Билоус "умышленно допустил нарушение требований п. 4 части 4 ст. 19 Закона Украины "О прокуратуре" и ст. 21 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров, говорится в постановлении.
В КДКП подчеркнули, что прокурор должен был избегать "действий, которые могли повредить его репутации и авторитету прокуратуры, а также вызвать негативный общественный резонанс".
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