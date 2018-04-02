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В Риге пройдет «Марш разгневаных родителей»
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В Риге пройдет «Марш разгневаных родителей» против реформы русских школ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Sputnik / Сергей Мелконов
"Марш разгневанных родителей" пройдет в Риге 4 апреля в связи с решением президента Латвии Раймонда Вейониса провозгласить закон о полном переводе школ на латышский язык обучения, сообщил на своей странице в Facebook один из лидеров Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко.
Президент Латвии Раймондс Вейонис утром в понедельник подписал закон о переводе школ на латышский язык обучения.
"Борба за право русских детей на существование в латвийском правовом поле завершена. Штаб принял решение начать акции гражданского неповиновения. 4 апреля состоится "Марш разгневанных родителей". Шествие начинется у Пороховой башни и пойдет к президенсткому дворцу. Начало действа в 17.00 (время совпадает с московским)", — написал Гапоненко.
Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.
Как пояснил Вейонис, учеба в средней школе на латышском языке обеспечит равные возможности для всех школьников получить качественное образование и устроить свою жизнь в Латвии, чтобы получать в этой стране высшее образование и работать. По словам президента, "это создаст более сплоченное общество и усилит страну".
Вейонис также отметил, что у детей все еще будет возможность изучать на родном языке предметы, связанные с идентичностью и культурой национальных меньшинств. Кроме того, значительная часть предметов в основной и начальной школе будет преподаваться на родном языке.
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 Ещё 12 источников 
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