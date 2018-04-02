Гитлер оказался популярнее Гарри Поттера в Латвии

Отмечается, что за последнюю неделю самым просматриваемым произведением оказался эротический роман «Разорванные кружева» Карины Копмане-Рачко. «Майн кампф» заняла второе место, а «Гарри Поттер и философский камень» — третье. Книга Гитлера также оказалась на четвертой строчке среди самых просматриваемых книг месяца.

На момент публикации материала третье место в рейтинге iBook.lv занимала еще одна книга Копмане-Рачко, «Небесный пепел», а «Гарри Поттер и философский камень» находился на четвертом месте.

Книга «Майн кампф» была написана в 1924 году Адольфом Гитлером. Она считается идеологическим фундаментом национал-социализма. До 1945 года работа была переведена на 18 языков, было продано более 12 миллионов экземпляров. В апреле 2010 года «Майн Кампф» была внесена в российский Федеральный список экстремистских материалов.