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Гитлер оказался популярнее Гарри Поттера в Латвии
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Гитлер оказался популярнее Гарри Поттера в Латвии 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: globallookpress.com
В Латвии книга Адольфа Гитлера «Майн кампф» (Моя борьба) оказалась популярнее сказки «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг. Об этом в понедельник, 2 апреля, пишет Baltnews со ссылкой на книжный портал iBook.lv.
Отмечается, что за последнюю неделю самым просматриваемым произведением оказался эротический роман «Разорванные кружева» Карины Копмане-Рачко. «Майн кампф» заняла второе место, а «Гарри Поттер и философский камень» — третье. Книга Гитлера также оказалась на четвертой строчке среди самых просматриваемых книг месяца.
На момент публикации материала третье место в рейтинге iBook.lv занимала еще одна книга Копмане-Рачко, «Небесный пепел», а «Гарри Поттер и философский камень» находился на четвертом месте.
Книга «Майн кампф» была написана в 1924 году Адольфом Гитлером. Она считается идеологическим фундаментом национал-социализма. До 1945 года работа была переведена на 18 языков, было продано более 12 миллионов экземпляров. В апреле 2010 года «Майн Кампф» была внесена в российский Федеральный список экстремистских материалов.
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