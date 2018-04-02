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Израиль решил отправить тысячи африканцев в Европу
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Израиль решил отправить тысячи африканцев в Европу 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Reuters
Израиль отказался от планов депортировать в Африку 16 тысяч мигрантов. Вместо этого они поедут в западные страны. Такое решение было принято после переговоров еврейского государства с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), передает Reuters.
Как говорится в заявлении, Израиль и УВКБ договорились об отправлении в страны Запада 16 250 мигрантов. Страны, которые их примут, не назывались. Еще несколько тысяч африканцев смогут остаться в еврейском государстве по крайней мере на пять лет.
Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал три страны, куда планируется депортировать беженцев. По его словам, УВКБ согласилось «организовать и даже профинансировать» отправку мигрантов в такие развитые страны, как Канада или Германия и Италия.
В настоящее время в Израиле решается судьба примерно 37 тысяч беженцев. Правительство, с одной стороны, испытывает давление националистов, требующих их депортации, а с другой слышит призывы принять мигрантов. В феврале власти уведомили 20 тысяч африканцев, что у них есть два месяца, чтобы покинуть страну. В противном случае они могут попасть в тюрьму.
Мигрантам, большинство из которых прибыли из Судана и Эритреи, предложили 3,5 тысячи долларов и билет на самолет в безопасную дли них страну Африки. Официально она не называлась, СМИ писали, что это Руанда. Однако правозащитники выступали против такого решения, утверждая, что высылка даже в другую страну в Африке поставит под угрозу их жизни. В итоге в марте Верховный суд Израиля издал временный приказ, замораживавший депортацию.
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