Израиль решил отправить тысячи африканцев в Европу

Израиль отказался от планов депортировать в Африку 16 тысяч мигрантов. Вместо этого они поедут в западные страны. Такое решение было принято после переговоров еврейского государства с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), передает Reuters

Как говорится в заявлении, Израиль и УВКБ договорились об отправлении в страны Запада 16 250 мигрантов. Страны, которые их примут, не назывались. Еще несколько тысяч африканцев смогут остаться в еврейском государстве по крайней мере на пять лет.

Италия. Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал три страны, куда планируется депортировать беженцев. По его словам, УВКБ согласилось «организовать и даже профинансировать» отправку мигрантов в такие развитые страны, как Канада или Германия

В настоящее время в Израиле решается судьба примерно 37 тысяч беженцев. Правительство, с одной стороны, испытывает давление националистов, требующих их депортации, а с другой слышит призывы принять мигрантов. В феврале власти уведомили 20 тысяч африканцев, что у них есть два месяца, чтобы покинуть страну. В противном случае они могут попасть в тюрьму.