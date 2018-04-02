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Гюлена арестуют по делу об убийстве Карлова
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Турецкий суд решил арестовать Гюлена по делу об убийстве Андрея Карлова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Selahattin Sevi
Турецкий суд выдал ордер на арест проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его сторонников по обвинению в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года, сообщает телеканал Haberturk в понедельник.
Телеканал ссылается на решение суда, согласно которому Гюлен дал приказ об убийстве Карлова.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.
Всего по делу об убийстве Карлова арестовано семь человек, трое их которых бывшие полицейские.
Турецкие власти обвиняют Гюлена в организации попытки госпереворота в июле 2016 года, однако проповедник эти обвинения отвергает. Ранее турецкие суды неоднократно выдавали ордеры на его арест, а минюст Турции обращался в США с запросом о его экстрадиции.
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