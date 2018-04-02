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Трамп заявил, страну могут украсть
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Трамп заявил, страну могут украсть 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп призвал конгресс принять закон по защите границ и приостановить поток мигрантов, нелегально попадающих из Мексики на американскую территорию.
"Конгресс должен немедленно принять закон об охране границы, использовать, если необходимо, "ядерную опцию" (Nuclear Option), чтобы остановить масштабный поток людей и наркотиков (из Мексики в США — ред.). Пограничники (и сотрудники службы иммиграционного контроля — ICE) хороши, но слабые законы демократов не дают им выполнять свою работу. Действуйте сейчас, конгресс, или нашу страну украдут", — написал американский лидер в Twitter.
По его словам, мексиканские власти в состоянии помешать попаданию "караванов" нелегальных мигрантов на территорию США.
Ранее Трамп пригрозил властям Мексики выходом из соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), если они не предпримут эффективных мер по борьбе с нелегальными мигрантами. Переговоры по изменению соглашения по НАФТА ведутся США, Мексикой и Канадой уже около года. Пока сторонам так и не удалось прийти к компромиссу.
Так называемая "ядерная опция" (Nuclear Option) позволяет обойти критические ситуации, когда конгрессмены не могут принять решение по ключевым законопроектам из-за непримиримых разногласий. Члены конгресса получают ограниченное время на дебаты между партиями. При отсутствии компромисса проводится новое голосование, в ходе которого решение может быть принято при поддержке простого большинства в 51% голосов.
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