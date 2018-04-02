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Израиль обвинил ООН в работе на террористов
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Израиль обвинил ООН в работе на террористов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Ariel Schalit / AP
Глава Министерства общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан обвинил ООН в пособничестве террористам. Его слова передает The Jerusalem Post.
«Израилю не нужно сотрудничать с Организацией Объединенных Наций, потому что она — наш враг, она превратилась в Министерство иностранных дел ХАМАСа», — сказал Эрдан во время выступления на местном радио.
Такое заявление министра последовало после того, как ООН и ЕС выразили озабоченность начавшимися ранее на границе сектора Газа столкновениями между протестующими палестинцами и израильскими военными.
30 марта мирный протест перерос в массовые беспорядки. Как сообщает The Jerusalem Post, в ходе столкновений погибли 15 палестинцев. По заявлениям ХАМАС, пятеро из них являлись членами движения.
В то же время РИА Новости пишет о 16 погибших палестинцах. Агентство также сообщало, что пострадали более 600 человек. Израильская сторона возлагает ответственность за происходящее на движение ХАМАС и заявляет, что солдаты открывают огонь только по наиболее агрессивным участникам акции протеста.
Демонстрация была приурочена к дню Накба, который отмечают 15 мая. Для палестинцев этот день связан с исходом с территории, где в 1948 году было создано государство Израиль.
Движение ХАМАС основано в 1987 году. С 2007-го организация контролирует сектор Газа. Члены движения совершили сотни вооруженных нападений на израильтян на территории Израиля. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только ее боевое крыло.
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