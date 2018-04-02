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Сербия отказалась высылать российского дипломата
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Сербия отказалась по требованию Британии высылать российского дипломата 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Великобритания требовала от Сербии выслать российского дипломата в рамках коллективных действий ряда западных стран по делу Скрипаля, но Белград отказался это делать, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.
«Сербия не будет высылать российских дипломатов, мы хотим хороших отношений с Россией. Это верно, что Великобритания во время событий в Косово на прошлой неделе требовала от нас определиться по отношению к русским и выслать российского дипломата. Это показывает, что их занимало только это, другие вопросы их не беспокоили. Точно так же и мы должны заботиться о своих интересах, хорошо их взвесить, и совершенно точно, что Сербия не будет высылать российских дипломатов», — передает ТАСС слова Дачича.
Тем временем стало известно, что три российских дипломата по решению властей Молдавии покинули страну. «Сотрудники посольства России в Молдавии, которым были даны семь дней, чтобы уехать, уже покинули страну», — передает РИА «Новости» слова представителя посольства, не уточнившего дату отъезда.
Напомним, ранее о высылке российских дипломатов за9-явили полтора десятка стран ЕС. Также дипломатов выслали Украина, США и Канада.
Однако такие страны, как Болгария, Словакия и Австрия, отказались присоединяться к этим мерам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Британию и США в «нечеловеческом» давлении на отказавшиеся высылать российских дипломатов страны.
В пятницу, 30 марта Министерство иностранных дел России озвучило ответные меры на высылку российских дипломатов из ряда стран Европы.
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