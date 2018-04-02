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Российские дипломаты покинули Молдавию
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Российские дипломаты, объявленные персона нон грата, покинули Молдавию 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: Reuters
Три российских дипломата по решению властей Молдавии покинули страну, сообщили корреспонденту РИА Новости в понедельник в посольстве России.
Ранее министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии объявило персонами нон грата трех российских дипломатов.
"Сотрудники посольства России в Молдавии, которым были даны семь дней, чтобы уехать, уже покинули страну", — сообщил представитель посольства.
В дипломатическом представительстве не уточнили, когда именно это произошло.
Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада на прошлой неделе приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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