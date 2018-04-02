Российские дипломаты покинули Молдавию

Российские дипломаты, объявленные персона нон грата, покинули Молдавию

Ранее министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии объявило персонами нон грата трех российских дипломатов.

"Сотрудники посольства России в Молдавии, которым были даны семь дней, чтобы уехать, уже покинули страну", — сообщил представитель посольства.

В дипломатическом представительстве не уточнили, когда именно это произошло.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.