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Сестра Савченко показала «пасхальные» гранаты
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Сестра Надежды Савченко поздравила украинцев «пасхальными» гранатами 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сестра внефракционного депутата Рады Надежды Савченко поздравила украинцев с наступающей Пасхой и выложила в Facebook фото "пасхальных" гранат.
"Вкусной Пасхи. Пусть 30 сребреников в кармане не мешают бряцанием по "душе", — подписала Вера Савченко фото, на котором изображены гранаты с надписями "Христос воскресе".
Ранее Верховная рада дала согласие на привлечение Надежды Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом Владимиром Путиным, после чего вернулась на родину.
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