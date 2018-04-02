В ДНР сообщили о нарушении перемирия

В ДНР сообщили о 16 нарушениях перемирия силовиками

Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала режим прекращения огня к пасхальным праздникам с 30 марта. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК заявили о двух нарушениях режима прекращения огня в Донбассе.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 16 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 149 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.