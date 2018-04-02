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В ДНР сообщили о нарушении перемирия
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В ДНР сообщили о 16 нарушениях перемирия силовиками 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала режим прекращения огня к пасхальным праздникам с 30 марта. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК заявили о двух нарушениях режима прекращения огня в Донбассе.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 16 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 149 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
При этом в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что в течение понедельника силовики трижды обстреляли территорию республики. "Два факта обстрела были зафиксированы на окраинах Донецка и один факт был зафиксирован на юге республики. Противник использовал минометы калибром 82 миллиметра, выпустив шесть мин, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.
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