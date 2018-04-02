Обзор зарубежных СМИ: Русские шпионы в Голливуде

Русские шпионы в Голливуде

Американский портал Ringer рассказал, как Россию , «главную тему 2018 года», показывают в фильмах и сериалах. Так, стартовавший на прошлой неделе шестой сезон драмы «Американцы» о советских шпионах в Вашингтоне, фильм «Красный воробей» с русской шпионкой Дженнифер Лоуренс , «Смерть Сталина» и выигравший «Оскар» документальный фильм «Икар» о допинг-скандале создают психологический портрет «старого врага, научившегося новым трюкам». Тем не менее и в современных произведениях встречаются «опереточные» русские злодеи, которые были персонажами такой «пропагандистской пошлятины», как «Красный рассвет» и «Рокки 4».

«Ждем объяснений от "Терезы Бонд"»

«Ждем объяснений от "Терезы Бонд"», — написал он.

Высланные дипломаты гордо подняли флаг РФ

Российские дипломаты, высланные из США в связи с делом Сергея Скрипаля, «гордо» подняли флаг РФ, покидая посольство в Вашингтоне, сообщает Daily Mail. По информации издания, дипломаты продемонстрировали триколор толпе, пришедшей проводить их на Родину.

Футболистам запретили мясо и чай

Российский футбольный союз запретил игрокам сборной есть мясо из Китая и Южной Америки и пить экзотические чаи, сообщает Europe 1. Как отмечает радиостанция, запрет связан с «гордостью» РФС тем, что четыре года футболисты не сдавали положительных допинг-проб, и намерением распространить эту тенденцию и на домашний чемпионат мира. Спортивные чиновники полагают, что в упомянутых продуктах могут содержаться следы запрещенных веществ.

«Уязвимость» Курниковой

Бывшая теннисистка Мария Страндлунд-Томсвик объяснила шведскому изданию Expressen, почему россиянка Анна Курникова столь рано завершила спортивную карьеру. По ее словам, Курникова могла достичь гораздо большего в теннисе, однако ей помешали «ненужные разговоры», которых вокруг нее было слишком много. Так, люди обсуждали ее внешность и заработки, что сделало ее «уязвимой». Кроме того, сказались и травмы.