На Украине планируют построить Hyperloop

На Украине планируют в 2019 году начать строительство Hyperloop

Тестовое строительство системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop One на Украине планируется начать в 2019 году. Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.

«Сначала Национальная академия наук предоставит нам научное обоснование этого нового вида транспорта. Если оно будет достаточным, чтобы мы могли перейти к стадии технологической разработки и тестирования, нам необходимо получить официальное согласование Hyperloop One и других компаний», — заявил он в эфире телеканала «Еспресо».

По его словам, к тестовому строительству площадки специалисты планируют перейти уже в 2019 году.

Он отметил, что Hyperloop — большой проект, требующий «много усилий, много координации».