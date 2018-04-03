Трамп заявил о планах вывести войска из Сирии

Трамп заявил о планах вывести американские войска из Сирии

Латвии и Литвы. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует вывести войска США из Сирии и «вернуть американских военных домой». Об этом он заявил в ходе конференции по итогам встречи с лидерами Эстонии

«Мы добились огромного успеха в борьбе с ИГ*, я хочу вывести (войска из Сирии. — RT), я хочу вернуть военных домой», — сказал Трамп. Его выступление транслировал NBC.

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп принял решение заморозить $200 млн, которые были выделены на восстановление Сирии.