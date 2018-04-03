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Трамп заявил о планах вывести войска из Сирии
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Трамп заявил о планах вывести американские войска из Сирии 

RT на русском 22 минуты назад
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует вывести войска США из Сирии и «вернуть американских военных домой». Об этом он заявил в ходе конференции по итогам встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.
«Мы добились огромного успеха в борьбе с ИГ*, я хочу вывести (войска из Сирии. — RT), я хочу вернуть военных домой», — сказал Трамп. Его выступление транслировал NBC.
Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп принял решение заморозить $200 млн, которые были выделены на восстановление Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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