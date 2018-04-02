Ещё
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю 

Рамблер 1 час назад

Китайская космическая станция упала в океан

Части китайской космической станции «Тяньгун-1» ("Небесный дворец") упали в Тихий океан, сообщает пресс-служба Национального космического управления Китая. Отмечается, что аппарат практически целиком сгорел еще в плотных слоях атмосферы, однако некоторые его элементы упали в южной части Тихого океана.

Посещаемость московских ТЦ заметно снизилась

Посещаемость торговых центров в Москве и Подмосковье упала на 10-20% на прошедших выходных, сообщает «Коммерсант». По словам участников рынка, это произошло в связи с «негативным информационным фоном» из-за пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в том числе из-за призывов в социальных сетях не ходить в торговые центры. Между тем в других крупных регионах России посещаемость ТЦ не изменилась.

Управляющая «Зимней вишни» обжаловала арест

Надежда Судденок, управляющая кемеровским торговым центром «Зимняя вишня», обжаловала свой арест. Об этом РИА Новости сообщили в Заводском суде Кемерова. На прошлой неделе суд арестовал Надежду Судденок на один месяц и 29 дней.

Россияне не ждут перемен

Первый год после выборов значительно изменит страну, уверены 45% россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ. Большую их часть составляют пенсионеры и жители сел, уверенные, что изменения будут положительными (87%). Между тем 48% граждан России, главным образом молодые люди и жители крупных городов, сомневаются в кардинальных изменениях в стране.

Опубликовано видео давки в «Зимней вишне»

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший всю семью при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», опубликовал видео давки на лестнице ТЦ, сообщает РИА Новости. На кадрах с камеры наблюдения видно, как посетители центра торопливо пытаются выбраться из горящего здания, однако вынуждены делать это медленно, так как их слишком много.
«Это просто ужас», — прокомментировал Востриков, отметив, что лестница была слишком узкой.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России245
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать157
«Россия сорвалась с цепи»1091
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»344
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1469
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
01:00
«Польская Барби» назвала стоимость своей внешности
Шоу-бизнес
03:01
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
03:41
Дроботенко оказался на мели
Шоу-бизнес
01:38
Запуск комплекса «Берег» показали на видео
Оружие Армия
01:00
Бузовой ищут холостяка на ТВ
Шоу-бизнес
00:56
Бузова разделась для Playboy
Шоу-бизнес
00:09
Катя Жужа резко ответила Бородиной
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение