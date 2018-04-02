Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю 

Китайская космическая станция упала в океан
Части китайской космической станции «Тяньгун-1» ("Небесный дворец") упали в Тихий океан, сообщает пресс-служба Национального космического управления Китая. Отмечается, что аппарат практически целиком сгорел еще в плотных слоях атмосферы, однако некоторые его элементы упали в южной части Тихого океана.
Посещаемость московских ТЦ заметно снизилась
Посещаемость торговых центров в Москве и Подмосковье упала на 10-20% на прошедших выходных, сообщает «Коммерсант». По словам участников рынка, это произошло в связи с «негативным информационным фоном» из-за пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в том числе из-за призывов в социальных сетях не ходить в торговые центры. Между тем в других крупных регионах России посещаемость ТЦ не изменилась.
Управляющая «Зимней вишни» обжаловала арест
Надежда Судденок, управляющая кемеровским торговым центром «Зимняя вишня», обжаловала свой арест. Об этом РИА Новости сообщили в Заводском суде Кемерова. На прошлой неделе суд арестовал Надежду Судденок на один месяц и 29 дней.
Россияне не ждут перемен
Первый год после выборов значительно изменит страну, уверены 45% россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ. Большую их часть составляют пенсионеры и жители сел, уверенные, что изменения будут положительными (87%). Между тем 48% граждан России, главным образом молодые люди и жители крупных городов, сомневаются в кардинальных изменениях в стране.
Опубликовано видео давки в «Зимней вишне»
Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший всю семью при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», опубликовал видео давки на лестнице ТЦ, сообщает РИА Новости. На кадрах с камеры наблюдения видно, как посетители центра торопливо пытаются выбраться из горящего здания, однако вынуждены делать это медленно, так как их слишком много.
«Это просто ужас», — прокомментировал Востриков, отметив, что лестница была слишком узкой.