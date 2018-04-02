Лукашенко оценил потенциал отношений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об огромном потенциале сотрудничества с Россией и призвал неукоснительно соблюдать договоренности.

Лукашенко в обращении к белорусам и россиянам по случаю празднования Дня единения народов Белоруссии и России Лукашенко заявил, что союзнические отношения между двумя странами способствуют расширению взаимовыгодных экономических и гуманитарных связей, установлению равных прав и единых социальных гарантий для граждан, передает РИА «Новости».

По его словам, День единения народов Белоруссии и России — это «знаменательный праздник, который воплощает в себе наше братство и нерушимую дружбу, добрососедство, взаимопонимание и всестороннее сотрудничество», приводит слова Лукашенко пресс-служба белорусского лидера.

Россия и Белоруссия консолидированно выступают «на международной арене» и вносят «весомый вклад в обеспечение мира и безопасности», а также «последовательно и результативно» укрепляют свою обороноспособность, «объединяя усилия перед лицом современных вызовов и угроз».

Лукашенко выразил уверенность, что сотрудничество Белоруссии и России обладает огромным потенциалом, и чтобы «реализовать его в полной мере, мы должны неукоснительно соблюдать договоренности, сохраняя и развивая наши достижения и общее наследие».

Приоритетными направлениями долгосрочного союзного строительства он назвал инновационные и наукоемкие разработки, которые необходимо внедрять во все сферы жизни.

«С их помощью возможно уверенное построение высокотехнологичной экономики и информационного общества (…) От эффективности совместных действий во многом зависят авторитет и позиции Белоруссии и России в мировом сообществе, конкурентоспособность наших стран и — что самое главное — благополучие граждан», — следует из обращения.

«Союзное государство — это наше достояние, позволяющее двум братским народам жить одной семьей в мире и согласии», — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что «воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, дальнейшего развития многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории».

«Каждый день мы совместно работаем для достижения главной цели интеграции — улучшения жизни людей за счет успешного социально-экономического развития Белоруссии и России», — отметил Лукашенко.

Напомним, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал местных чиновников искать новые рынки сбыта из-за проблем с Россией. Днем ранее Россельхознадзор ввел новые меры против поставок продуктов из Белоруссии.

Однако в воскресенье стало известно, что Белоруссия захотела создать с Россией единый продовольственный рынок.