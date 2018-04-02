Эрдоган разозлил христиан исламской молитвой в православном храме

Турецкий лидер продекламировал первые строки Священного Писания в честь «душ тех, кто оставил нам в наследство [здание собора], особенно завоевателей Стамбула». Сам президент позже описал свое выступление в «святом месте», как «сложное и волнительное».

Свою речь Эрдоган произнес на открытии фестиваля искусств. Церемония прошла в турецкой столице в соборе Святой Софии (Айя-София), который долгое время являлся крупнейшим христианским храмом, в котором сейчас расположен музей.

Издание сообщает, что поступок турецкого лидера возмутил Грецию , где 98 процентов населения исповедуют православие. Афины выступили против религиозных высказываний Эрдогана на территории бывшего христианского храма, подчеркнув светский статус нынешнего музея.