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Эрдоган разозлил христиан исламской молитвой
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Эрдоган разозлил христиан исламской молитвой в православном храме 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Kayhan Ozer / Pool Photo via AP
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зачитал строки Корана в бывшем патриаршем православном соборе Святой Софии в Стамбуле, чем вызвал недовольство христиан. Об этом сообщает The Independent.
Турецкий лидер продекламировал первые строки Священного Писания в честь «душ тех, кто оставил нам в наследство [здание собора], особенно завоевателей Стамбула». Сам президент позже описал свое выступление в «святом месте», как «сложное и волнительное».
Свою речь Эрдоган произнес на открытии фестиваля искусств. Церемония прошла в турецкой столице в соборе Святой Софии (Айя-София), который долгое время являлся крупнейшим христианским храмом, в котором сейчас расположен музей.
Издание сообщает, что поступок турецкого лидера возмутил Грецию, где 98 процентов населения исповедуют православие. Афины выступили против религиозных высказываний Эрдогана на территории бывшего христианского храма, подчеркнув светский статус нынешнего музея.
Собор Святой Софии был захвачен турками в середине XV века в ходе османского завоевания Константинополя. До 1935 года в здании располагалась мечеть. Впоследствии религиозное сооружения стало музеем, памятником византийского зодчества и символом сосуществования различных религий. Софийский собор также включен в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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