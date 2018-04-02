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На Трампа набросились за «слишком белую» фотографию
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На Трампа набросились за «слишком белую» фотографию 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: EPA
В сети активно обсуждают снимок, опубликованный на официальном сайте Белого дома, на котором президент США Дональд Трамп позирует с новыми стажерами. Многие оказались возмущены тем, что все люди на снимке обладают светлой кожей, сообщает Indy 100.
«Это официальная фотография весеннего призыва стажеров Белого Дома 2018 года. Заметили закономерность?», — написал один из пользователей в Twitter.
Другие комментаторы обратили внимание на демографическую ситуацию в США. По их словам, в стране проживает около 38 процентов цветных людей, однако среди интернов таких нашлось всего лишь два процента. «Вот как выглядит призыв вернуть Америке былое величие на самом деле», — отметили пользователи.
Кроме того, некоторые пользователи вспомнили интернов Белого Дома прошлых лет. Как оказалось, в 2015 году во время президентства Барака Обамы стажеры также не отличались расовым разнообразием: большинство их них были светлокожими.
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