На Трампа набросились за «слишком белую» фотографию

В сети активно обсуждают снимок, опубликованный на официальном сайте Белого дома, на котором президент США Дональд Трамп позирует с новыми стажерами. Многие оказались возмущены тем, что все люди на снимке обладают светлой кожей, сообщает Indy 100.

This is the official photo of the 2018 White House Spring intern class.



Notice a pattern? pic.twitter.com/ALiJkwe9Qy— Rob Bennett (@rob_bennett) 30 марта 2018 г.

«Это официальная фотография весеннего призыва стажеров Белого Дома 2018 года. Заметили закономерность?», — написал один из пользователей в Twitter.

America:

•38% People of Color

•31% White Women

•31% White Men



White House Interns:

•2% POC

•25% WW

•73% WM



This's what "#MAGA" looks like😳 pic.twitter.com/Q2YEddtB4I— Qasim Rashid, Esq. (@MuslimIQ) 25 июля 2017 г.

Другие комментаторы обратили внимание на демографическую ситуацию в США. По их словам, в стране проживает около 38 процентов цветных людей, однако среди интернов таких нашлось всего лишь два процента. «Вот как выглядит призыв вернуть Америке былое величие на самом деле», — отметили пользователи.

White House interns, 2018 and 2015 pic.twitter.com/1ZlWxal931— Helen Kennedy (@HelenKennedy) 31 марта 2018 г.