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Пограничники на Украине пошутили о новых «сотрудниках»
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Служебные крокодилы: украинские пограничники пошутили о новых «сотрудниках» 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) разместила на своем сайте шуточную новость о том, что в скором времени в ведомстве появятся служебные нильские крокодилы.
Отмечается, что в ведомстве начали эксперимент, направленный на обучение рептилий.
"Для начала им (крокодилам. — Прим. ред.) доверят охрану пограничных катеров и кораблей, которые базируются в Одесской области", — сообщается на сайте ГПСУ.
Пограничники обращают внимание на "неоспоримые достоинства" животных. В сообщении пресс-службы ГПСУ говорится, что благодаря сверхчувствительным рецепторам крокодилы способны реагировать на малейший всплеск воды на расстоянии до ста метров, "третье веко" позволяет им следить за обстановкой под водой, а своим хвостом рептилии могут потопить целую подлодку.
"Пограничники надеются, что браконьерам и контрабандистам, которые в последнее время активно используют современное дайверское снаряжение, не придется проверять челюсти нильского крокодила на прочность. Ведь само только присутствие хищника на участке подразделения станет мощным сдерживающим фактором для преступников", — говорится на сайте украинской госпогранслужбы.
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