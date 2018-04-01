США: Россия «сорвалась с цепи»

В США признали, что санкции против России не работают

Американский сенатор заявил, что Россия «сорвалась с цепи», и единственным выходом может послужить лишь «экономическая изоляция».

«Думаю, проблема в том, что Россия сорвалась с цепи. Что бы мы ни делали, это не работает. И президент почему-то испытывает трудности в том, чтобы открыто дать Путину отпор», — сообщил политик.

Сенатор резюмирует, что все санкции против России совершенно неэффектины.

По его мнению, единственное, что может предпринять США в сложившейся ситуации — это полностью изолировать Россию в экономических плане.