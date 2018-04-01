Американский сенатор заявил, что Россия «сорвалась с цепи», и единственным выходом может послужить лишь «экономическая изоляция».
Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм пожаловался, что антироссийские санкции, введенные США, не работают. А попытки Дональда Трампа воздействовать на Москву остаются безуспешными.
Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
«Думаю, проблема в том, что Россия сорвалась с цепи. Что бы мы ни делали, это не работает. И президент почему-то испытывает трудности в том, чтобы открыто дать Путину отпор», — сообщил политик.
Сенатор резюмирует, что все санкции против России совершенно неэффектины.
По его мнению, единственное, что может предпринять США в сложившейся ситуации — это полностью изолировать Россию в экономических плане.