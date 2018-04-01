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Трамп пригрозил Мексике разрывом NAFTA
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Трамп пригрозил Мексике разрывом NAFTA из-за наркотрафика 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Власти Мексики должны принять меры, чтобы остановить поток наркотиков и нелегальных мигрантов со своей территории в США, в противном случае Cоглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) будет расторгнуто. Соответствующее сообщение президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал в воскресенье на собственной странице в Twitter.
"Мексика делает очень мало или вообще ничего для того, чтобы не дать людям сначала проникать в Мексику через ее южную границу, а затем в США. Они смеются над нашими дурацкими иммиграционными законами", — утверждает американский лидер.
"Они должны перекрыть эти большие потоки наркотиков и людей, или же я покончу с их дойной коровой NAFTA. Нужна стена!" — резюмировал Трамп, имея в виду строительство барьера на американо-мексиканской границе, на который Конгресс в нынешнем году так и не выделил средства, профинансировав лишь ремонт существующего металлического заграждения и продление его на незначительное расстояние.
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994-м. Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за него США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. 5 марта в Мехико завершился седьмой раунд трехсторонних консультаций, восьмой состоится в Вашингтоне в ближайшее время, но точные сроки пока не называются.
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