Трамп пригрозил Мексике разрывом NAFTA из-за наркотрафика

Власти Мексики должны принять меры, чтобы остановить поток наркотиков и нелегальных мигрантов со своей территории в США , в противном случае Cоглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) будет расторгнуто. Соответствующее сообщение президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал в воскресенье на собственной странице в Twitter.

"Мексика делает очень мало или вообще ничего для того, чтобы не дать людям сначала проникать в Мексику через ее южную границу, а затем в США. Они смеются над нашими дурацкими иммиграционными законами", — утверждает американский лидер.

"Они должны перекрыть эти большие потоки наркотиков и людей, или же я покончу с их дойной коровой NAFTA. Нужна стена!" — резюмировал Трамп, имея в виду строительство барьера на американо-мексиканской границе, на который Конгресс в нынешнем году так и не выделил средства, профинансировав лишь ремонт существующего металлического заграждения и продление его на незначительное расстояние.