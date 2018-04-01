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Трамп отказал демократам в диалоге по вопросу депортации детей нелегалов
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Трамп отказал демократам в диалоге по вопросу депортации детей нелегалов 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что больше не будет договариваться с демократами по программе защиты от депортации детей нелегалов (DACA).
Программа DACA защищает от депортации около 700 тысяч человек, которые находятся в США без законных оснований, но попали на американскую территорию детьми. По условиям программы, им предоставляется отсрочка депортации на два года, которую затем можно продлить.
"Республиканцы должны пойти на «ядерный вариант», чтобы принять жесткие законы (в области миграции). Больше никаких сделок по DACA!" — написал Трамп в своем Twitter.
Под ядерным вариантом в конгрессе США подразумевается изменение правил утверждения законопроектов, когда для их принятия требуется простое большинство, а не две трети голосов. В настоящее время республиканцы имеют простое большинство в обеих палатах конгресса.
Обосновывая необходимость таких решительных действий, Трамп вновь заявил, что сотрудники пограничной службы не могут эффективно бороться с нелегалами, пересекающими границу из-за «нелепых либеральных законов демократов», когда нарушителя после задержания отпускают.
"Эти большие потоки людей пытаются получить преимущество за счет DACA. Они хотят, чтобы он на них распространялся!" — добавил президент.
Осенью 2017 года администрация Трампа заявила, что намерена закрыть программу до 5 марта 2018 года, но два федеральных суда распорядились сохранить основные положения программы. Белый дом пока не оспаривал эти решения. В феврале Верховный суд США отказался рассматривать вопрос о том, может ли Белый дом отменить эту программу. Трамп все это время призывает конгресс отменить или заменить DACA, но демократы отказываются это делать.
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