Трамп объявил о «смерти» программы по защите иммигрантов

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что программа защиты нелегальных иммигрантов от депортации (DACA) мертва.

"DACA мертва, поскольку демократы не стали действовать, и теперь никто не хочет запрыгивать на подножку. Больше не работает. Демократы хотят, чтобы не было границ, отсюда и наркотики, и преступность!", — написал Трамп.

По его словам, США необходимо построить стену (с Мексикой ) и укрепить границы страны.

Ранее Трамп заявил, что заблокирует принятый конгрессом проект финансирования федеральных ведомств из-за разногласий с демократами по вопросу мигрантов.