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Трамп объявил о «смерти» программы по защите иммигрантов
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Трамп объявил о «смерти» программы по защите иммигрантов 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Evan Vucci/AP
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что программа защиты нелегальных иммигрантов от депортации (DACA) мертва.
"DACA мертва, поскольку демократы не стали действовать, и теперь никто не хочет запрыгивать на подножку. Больше не работает. Демократы хотят, чтобы не было границ, отсюда и наркотики, и преступность!", — написал Трамп.
По его словам, США необходимо построить стену (с Мексикой) и укрепить границы страны.
Ранее Трамп заявил, что заблокирует принятый конгрессом проект финансирования федеральных ведомств из-за разногласий с демократами по вопросу мигрантов.
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