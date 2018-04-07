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«Запуск „Северного потока — 2“ спровоцирует войну»
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В Раде увязали «Северный поток — 2» с полномасштабной войной 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Запуск "Северного потока — 2" может спровоцировать полномасштабное наступление российских войск на Украину, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий на заседании круглого стола на тему "Реформирование системы национальной безопасности Украины. Роль парламента".
"Запуск "Северного потока — 2" может нести и прямые милитаристские угрозы, которые могут спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину", — передает слова парламентария информагентство УНИАН.
Политик также заявил о мнимых энергетической и военной угрозах со стороны Москвы. По его словам, Киев уже "неоднократно переживал энергетические атаки от России".
Кроме того, в реализации "Северного потока — 2" Парубий увидел "агрессивное намерение Москвы оказывать давление на Евросоюз".
Парламентарий также напомнил, что ранее Рада обратилась к европейским странам с призывом противостоять реализации проекта "Северный поток — 2". Позже глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори заявил, что ЕК и Евросоюз не будут поддерживать проект газопровода.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".
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