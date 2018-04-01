«Алло, это президент?»: как пранкеры разыгрывают политиков

Известные российские пранкеры Вован и Лексус регулярно «троллят» политиков, разыгрывая то президента Украины Петра Порошенко, то Турции — Реджепа Тайипа Эрдогана. Между тем политический пранк зародился еще в конце прошлого века, и такие «шутники» есть в почти в каждой стране мира. 1 апреля «Газета.Ru» вспоминает самые забавные телефонные розыгрыши, жертвами которых становились политики.

Хотя многие считают пранкеров относительно новым веянием, практика телефонных розыгрышей, в том числе когда целями шутников становятся политики или знаменитости, насчитывает уже немало лет. Первый телефонный розыгрыш, например, был зафиксирован в 1884 году — спустя всего восемь лет после первого в истории телефонного звонка. Позднее внимание пранкеров переключилось на звезд и политиков.

«Привет, Тони!»

В 1998 году жертвой пранка стал премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Шутку организовала одна из лондонских радиостанций, а исполнителем стал известный британский комик Джон Калшоу. В радиоэфире Калшоу позвонил премьер-министру под видом лидера британских консерваторов Уильяма Хейга

За время непродолжительной беседы «Хейг» успел поинтересоваться у Блэра, нужно ли ему DVD со спортивными упражнениями от певицы Шер. К сожалению, на этом разговор прервался — сотрудники Блэра, ответственные за безопасность, в срочном порядке отключили линию.

Как позже рассказал сам экс-премьер, Калшоу выдало то, что «лидер консерваторов» обратился к нему по имени — в действительности же Хейг всегда обращался к нему только «премьер-министр».

Молчание Буша

В декабре 2005 года коммерческая радиостанция в Испании подшутила над избранным президентом Боливии Эво Моралесом. Тогда пранкер представился испанским премьер-министром Хосе Луи Родригезом Запатеро и поздравил Моралеса с победой на выборах.

При этом в ходе беседы он обронил такую фразу: «Я так думаю, единственный, кто вас до сих пор не поздравил, это Джордж Буш. Я тут сижу уже два года, а он так и не позвонил». Кстати, тогда шутникам пришлось попросить прощения за свою выходку.

Ненастоящий Саркози

При этом комик пытался намекать Пэйлин, что ее разыгрывают, но она упорно игнорировала все его подсказки.

Кандидат в вице-президенты и ухом не повела, когда «Саркози» заявил, что о ходе предвыборной гонки в США ему докладывает его советник Джонни Холлидей (известный французский музыкант). Пэйлин, как ни в чем не бывало, ответила, что знакома с Холлидеем и знает об этом.

«Это Лиз, меня сейчас нет на троне»

Самой титулованной жертвой телефонного розыгрыша в истории стала, пожалуй, британская королева Елизавета II . «Шутникам» вряд ли сошла бы с рук такая выходка, не окажись они внуками королевы. В 2008 году принцы Уильям и Гарри — которым тогда, кстати, было по 22 и 24 года соответственно — записали забавное сообщение для автоответчика своей бабушки.

«Здорово! Это Лиз. Меня сейчас нет на троне», — так начиналось послание. Далее звонившему предлагалось выбрать один из предложенных вариантов: «Для прямой связи с Филиппом [муж Елизаветы II] нажмите „один“, для связи с Чарльзом [старший сын Елизаветы] — „два“, а для связи с корги [любимые собаки королевы] нажмите „три“.

Сперва Елизавету возмутила выходка внуков, но затем она смягчилась и оценила юмор принцев. Королева повеселела, представив реакцию звонивших ей британских чиновников и придворных, когда они слышали это сообщение на автоответчике. Как отмечал личный секретарь Елизаветы Робин Джанврин, он „едва не свалился со стула, впервые услышав это сообщение в ответ на один из своих звонков“.

»Не пейте много водки и горилки»

Нальзя обойти стороной и российских «ветеранов» пранка: Владимир Кузнецов , более известный россиянам как «Вован», вместе со своим напарником Алексеем «Лексусом» Столяровым считаются самыми успешными пранкерами страны. На их счету десятки «жертв», в том числе политики, поп-звезды, известные актеры и футболисты.

Йенсом Столтенбергом. 1 января на розыгрыш Вована и Лексуса уже не в первый раз попался президент Украины Петр Порошенко. Под бой курантов российским пранкерам пришла в голову идея поздравить украинского лидера с наступившим годом, представившись при этом генеральным секретарем НАТО

Ничего не подозревающий Порошенко пришел в восторг — как отметили сами пранкеры, в начале беседы он даже не сдержался и сказал «Вау!». По словам Владимира «Вована» Кузнецова, Порошенко «был очень доволен, что сам генеральный секретарь НАТО его поздравил с Новым годом».

Под конец непродолжительного разговора пранкер от лица Столтенберга порекомендовал Порошенко «пить не особо много водки и горилки». После этих слов запись резко оборвалась.

Перри и инновационное топливо

В июле прошлого года Вован и Лексус дозвонились до министра энергетики США Рика Перри. Представившись премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом , пранкеры более 20 минут беседовали с Перри о санкциях в отношении России и ценах на американский уголь для Украины.

Под конец разговора Кузнецов и Столяров начали откровенно разыгрывать американского министра, заявив, что президент Украины Петр Порошенко лично изобрел новый вид биологического топлива, для изготовления которого необходимо смешивать самогон и навоз.

Но даже тогда Перри не заметил подвоха и невозмутимо ответил, что будет ждать ближайшей возможности встретиться с Маккейном для обсуждения этого вопроса. Перри также пообещал лично опробовать инновационное топливо.

Защитница суверенитета Лимпопо

В феврале 2017 года российские пранкеры разыграли члена палаты представителей США Максин Уотерс по телефону, сообщив от имени украинского премьер-министра Владимира Гройсмана о «вмешательстве Москвы во внутренние дела страны Лимпопо».

Вован и Лексус пожаловались конгрессвумен, что власть в стране захватил доктор Айболит. Уотерс купилась на розыгрыш, пообещав разобраться в ситуации. «Если что, США будут на вашей стороне, ребята. И эти новые вторжения в эти места… Я не знаю, сколько у нас там людей из наших разведывательных ведомств, но нам нужно больше информации по этому поводу», — заявила шутникам Уотерс.