Порошенко назвал условие для ввода миротворцев в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что одним из условий для введения миротворцев ООН в Донбасс является перемирие в регионе.

В пятницу в Донбассе вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Это перемирие нам необходимо как воздух. Потому что перемирие является условием, при котором мы можем проводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы на все оккупированные территории пришли миротворцы", — сказал Порошенко во время общения с жителями Волновахи в Донбассе, трансляцию вели украинские телеканалы.

Порошенко также заявил, что Украина мирным путем "вернет" неподконтрольные Киеву территории Донбасса.