Ещё
Порошенко назвал условие для ввода миротворцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко назвал условие для ввода миротворцев в Донбасс 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что одним из условий для введения миротворцев ООН в Донбасс является перемирие в регионе.
В пятницу в Донбассе вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
"Это перемирие нам необходимо как воздух. Потому что перемирие является условием, при котором мы можем проводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы на все оккупированные территории пришли миротворцы", — сказал Порошенко во время общения с жителями Волновахи в Донбассе, трансляцию вели украинские телеканалы.
>> Названо число необходимых Донбассу миротворцев
Порошенко также заявил, что Украина мирным путем "вернет" неподконтрольные Киеву территории Донбасса.
Установите Яндекс. Браузер и получите быстрый доступ к Рамблеру
РИА Новости: последние новости
В МИД ФРГ прокомментировали высылку немецких дипломатов из России Экс-посол Британии рассказал, кому могло быть выгодно отравление Скрипаля Турция осудила Грецию за включение спорных островов в экопрограмму ЕС
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»96
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»165
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ438
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля270
Таджикская авиакомпания остановила полеты в Россию35
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов РФ
В мире
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение