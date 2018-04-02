Британию напугали наплывом преступников

Британию ждет наплыв преступников

Преступникам станет проще легализоваться в Британии, сообщает Times

По информации издания, именно к этому приведет упрощение правил регистрации в стране граждан Европейского союза , которые вступят в силу после Brexit.

Издание сообщает, что Хоум-офис, правительственный департамент по иммиграционному контролю, безопасности и порядку, намерен зарегистрировать примерно три с половиной миллиона граждан ЕС, которые пребывают на территории Соединенного Королевства постоянно.

Регистрация будет проходить по упрощенной схеме, например, будущим резидентам не придется предоставлять чиновникам справку с места работы и медстраховку. Все это, уверен автор статьи, поспособствует регистрации в Британии представителей преступных группировок.

Выход Великобритании из Евросоюза, решение о котором было принято на референдуме в 2016 году, должен состояться 29 марта 2019-го.