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Британию напугали наплывом преступников
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Британию ждет наплыв преступников 

Рамблер 56 минут назад
Фото: Markus Schreiber / AP
Преступникам станет проще легализоваться в Британии, сообщает Times.
По информации издания, именно к этому приведет упрощение правил регистрации в стране граждан Европейского союза, которые вступят в силу после Brexit.
Издание сообщает, что Хоум-офис, правительственный департамент по иммиграционному контролю, безопасности и порядку, намерен зарегистрировать примерно три с половиной миллиона граждан ЕС, которые пребывают на территории Соединенного Королевства постоянно.
Регистрация будет проходить по упрощенной схеме, например, будущим резидентам не придется предоставлять чиновникам справку с места работы и медстраховку. Все это, уверен автор статьи, поспособствует регистрации в Британии представителей преступных группировок.
Выход Великобритании из Евросоюза, решение о котором было принято на референдуме в 2016 году, должен состояться 29 марта 2019-го.
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