Ещё
Греция отвергла претензии Анкары об островах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Греция отвергла претензии Анкары на острова в Эгейском море 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Греции заявило, что суверенитет Греции над островами Имиа бесспорен и Турции следует "взвешивать слова".
Так Афины ответили на заявление представителя МИД Турции Хами Аксоя, что два острова в Додеканесском архипелаге в Эгейском море "принадлежат Турции, этот вопрос не подлежит обсуждению" и Греция не имеет права включать эти острова экологическую программу Евросоюза Natura 2000.
"Правовой статус Имии полностью закреплен, а греческий суверенитет над ними определен и бесспорен", — заявил МИД Греции.
"Турция ошибается, если считает, что она может нарушать международное право без последствий, как делает в других точках вокруг нее. Мы рекомендуем ей взвешивать свои слова", — говорится в заявлении министерства.
В 1996 году спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа (в Турции их называют Кардак) в Додеканесском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией. Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО и США.
РИА Новости: последние новости
В МИД ФРГ прокомментировали высылку немецких дипломатов из России Порошенко назвал условие для ввода миротворцев в Донбасс Экс-посол Британии рассказал, кому могло быть выгодно отравление Скрипаля
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»110
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»184
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ443
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов56
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля314
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение