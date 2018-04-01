Греция отвергла претензии Анкары об островах

Греция отвергла претензии Анкары на острова в Эгейском море

Министерство иностранных дел Греции заявило, что суверенитет Греции над островами Имиа бесспорен и Турции следует "взвешивать слова".

Так Афины ответили на заявление представителя МИД Турции Хами Аксоя, что два острова в Додеканесском архипелаге в Эгейском море "принадлежат Турции, этот вопрос не подлежит обсуждению" и Греция не имеет права включать эти острова экологическую программу Евросоюза Natura 2000.

"Правовой статус Имии полностью закреплен, а греческий суверенитет над ними определен и бесспорен", — заявил МИД Греции.

"Турция ошибается, если считает, что она может нарушать международное право без последствий, как делает в других точках вокруг нее. Мы рекомендуем ей взвешивать свои слова", — говорится в заявлении министерства.