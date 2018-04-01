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На Синае ликвидировали шесть экстремистов
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Египетские военные ликвидировали шесть экстремистов на Синае 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Военные Египта при поддержке полиции за минувшую неделю ликвидировали шесть экстремистов на Синайском полуострове, говорится в распространённом заявлении египетских вооруженных сил.
В документе отмечается, что на полуострове продолжается масштабная антитеррористическая операция "Синай-2018".
"Военные инженеры обнаружили и обезвредили 163 взрывных устройства… Изъяты 19 единиц оружия, в том числе гранатомет, снайперская винтовка, автоматы", — говорится в заявлении.
Сообщается, что были задержаны более 500 человек по подозрению в экстремистской деятельности.
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