Генкосульство РФ в Сиэтле закрыто

Из помещения генерального консульства РФ в Сиэтле были вывезены все вещи. Госдеп США в воскресенье, 1 апреля, был уведомлен о его закрытии в обозначенный срок. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на консула‐советника Халита Айсина.

Руководство генерального консульства встретилось с отделением госдепартамента в Сиэтле и обозначило, что деятельность генерального консульства в соответствии с принятым решением американских властей прекращена,

Вместе с там Айсин сообщил, что сотрудникам государственного департамента предложили подняться и осмотреть помещение, однако они ответили отказом.

Они сказали, что посетят наш офис завтра. Будет присутствовать консул, на случай, если вдруг будут претензии. Но я сомневаюсь, что они будут,

— Халит Айсин.

Он также сообщил, что все документы и вещи были доставлены в резиденцию генконсула, где начал работу штаб по подготовке вывоза всех вещей в другие дипломатические представительства. Кроме того, штаб подготовит также консервацию здания.

Американская сторона потребовала освободить резиденции до конца 24 апреля.