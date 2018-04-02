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Генкосульство РФ в Сиэтле закрыто
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Генкосульство РФ в Сиэтле закрыто 

360tv.ru 26 минут назад
Фото: 360tv.ru
Из помещения генерального консульства РФ в Сиэтле были вывезены все вещи. Госдеп США в воскресенье, 1 апреля, был уведомлен о его закрытии в обозначенный срок. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на консула‐советника Халита Айсина.
Руководство генерального консульства встретилось с отделением госдепартамента в Сиэтле и обозначило, что деятельность генерального консульства в соответствии с принятым решением американских властей прекращена,
Халит Айсин.
Вместе с там Айсин сообщил, что сотрудникам государственного департамента предложили подняться и осмотреть помещение, однако они ответили отказом.
Они сказали, что посетят наш офис завтра. Будет присутствовать консул, на случай, если вдруг будут претензии. Но я сомневаюсь, что они будут,
— Халит Айсин.
Он также сообщил, что все документы и вещи были доставлены в резиденцию генконсула, где начал работу штаб по подготовке вывоза всех вещей в другие дипломатические представительства. Кроме того, штаб подготовит также консервацию здания.
Американская сторона потребовала освободить резиденции до конца 24 апреля.
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