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СБУ закрыла въезд высланным из США российским дипломатам
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СБУ закрыла въезд высланным из США российским дипломатам 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины закрыла въезд 60 российским дипломатам, которых США выслали из страны. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Запрет на пять лет касается 48 дипломатов посольства России и 12 из ООН в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта», — говорится в сообщении.
Ранее СБУ закрыла въезд высланным из Британии российским дипломатам в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.
29 марта глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что 60 сотрудников дипкорпуса США должны покинуть Россию в течение недели.
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