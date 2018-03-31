Экс-посол Британии: кому выгодно отравление Скрипаля

Экс-посол Британии рассказал, кому могло быть выгодно отравление Скрипаля

Инцидент произошел 4 марта в городе Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство Москва это категорически отрицает.

Свою версию происходящего Мюррей представил в беседе с журналистами Дэннисом Бернстайном и Рэнди Кредико , опубликованной на сайте The Consortium.

Никаких реальных доказательств

"Я не говорю, что русские этого не делали, — отметил Мюррей в начале беседы. — Я говорю, что существуют и другие варианты развития событий. Никаких реальных доказательств того, что это сделала Россия, нет".

Мюррей также прокомментировал публичные обвинения Бориса Джонсона в адрес России.

"Интересно, что при общении с журналистами Борис Джонсон (министр иностранных дел Британии. — Прим. ред.) и многие другие утверждают, что яд завезли из России, однако в официальных заявлениях парламента и Совета безопасности ООН указывают "оружие типа разработанного в России". Эта формулировка очень отличается от того, когда говорят, что это русское оружие", — подчеркнул Мюррей.

Кому выгодно?

Отвечая на вопрос, кому выгодно это нападение, Мюррей сказал, что в нем могут быть заинтересованы представители военно-промышленного комплекса: "Это (нападение. — Прим. ред.) разжигает новую холодную войну. Военная промышленность от этого выиграет больше всего — такие события положительно сказываются на оборонном бюджете. В Британии в оборонном секторе работают около 100 тысяч человек: в стране с 60-миллионным населением это очень сильная и прибыльная сфера". При этом Мюррей добавил, что для консерваторов "дело Скрипаля" — легкий способ укрепить позиции".

По словам экс-посла, военные и торговцы оружием заинтересованы в холодной войне, поскольку "видят угрозу своим бюджетам". "Начинается эпоха, когда будет много милитаристских заявлений. Рассчитывать на международное сотрудничество особо не стоит", — подытожил Мюррей.

Связь "дела Скрипаля" с "досье на Трампа"

Бывший посол также отметил еще одну сторону "дела Скрипаля": его возможная связь с досье на Дональда Трампа, согласно которому предвыборная кампания действующего президента США была связана с российскими официальными лицами.

"В создании досье на Трампа участвовал Кристофер Стил (бывший агент британских спецслужб. — Прим. ред.), работавший на Orbis Intelligence (британская компания, созданная бывшими сотрудниками спецслужб. — Прим. ред.). Он был сотрудником MI6 в посольстве в Москве в то время, когда Скрипаль был двойным агентом. Со Скрипалем ежедневно общался Пабло Миллер, который тоже работал на Orbis Intelligence, — рассказывает Мюррей. — У MI6 никогда не было доступа к Путину, о котором говорится в досье. Таким образом, большая часть этого досье — ложь".

Мюррей считает, что Скрипаль был связан с этим досье: "Как и Стил, Пабло Миллер был агентом MI6 в России. Он жил в Солсбери, неподалеку от Скрипаля. Если вы хотите создать досье на Трампа и его связи с окружением Путина, вам нужен русский источник, который предоставит имена и тем самым сделает документ достовернее". По мнению Мюррея, такие детали мог предоставить именно Скрипаль.

"Есть также вероятность, что Скрипаль был двойным агентом, который работал за деньги, — говорит Мюррей. — Работая за границей, он продавал данные о британцах в Россию. Человек не самых высоких принципов. Если ты стал двойным агентом, то ты можешь стать и тройным".