Шариатский суд в Сирии попал под российский удар

Военно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по позициям группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России « Джабхат ан-Нусры ») недалеко от сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Под авиаудар также попало здание шариатского суда близ города Аль-Дана в сирийской провинции Идлиб . Всего 31 марта ВКС осуществили более 30 ударов по Идлибу.

Атаки ВКС произошли после сообщений, что боевики готовят в том районе наступление на сирийскую армию, добавляет издание.

На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии 30 марта прибыли три российских самолета: Ту-154М и два истребителя-бомбардировщика Су-34, таким образом этих машин на базе стало восемь.

Вместе с тем, по предположению Al-Masdar News, истребители могли остановиться в Хмеймиме временно.