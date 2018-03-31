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Шариатский суд в Сирии попал под российский удар
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Шариатский суд в Сирии попал под российский удар 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: AP
Военно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по позициям группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») недалеко от сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Под авиаудар также попало здание шариатского суда близ города Аль-Дана в сирийской провинции Идлиб. Всего 31 марта ВКС осуществили более 30 ударов по Идлибу.
Атаки ВКС произошли после сообщений, что боевики готовят в том районе наступление на сирийскую армию, добавляет издание.
На российскую авиабазу Хмеймим в Сирии 30 марта прибыли три российских самолета: Ту-154М и два истребителя-бомбардировщика Су-34, таким образом этих машин на базе стало восемь.
Вместе с тем, по предположению Al-Masdar News, истребители могли остановиться в Хмеймиме временно.
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