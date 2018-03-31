В Британии объяснили досмотр самолета «Аэрофлота»

В Британии назвали причины досмотра самолета «Аэрофлота»

Замминистра отметил, что после проверки экипажу самолета разрешили вылететь по намеченному маршруту.

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