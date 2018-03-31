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В Британии объяснили досмотр самолета «Аэрофлота»
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В Британии назвали причины досмотра самолета «Аэрофлота» 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Досмотр российского самолета накануне производился в рамах стандартных процедур по защите от оргпреступности и контрабанды оружия или запрещенных веществ, говорится в письменном заявлении замглавы МВД Великобритании Бена Уолласа.
"Это обычная процедура для британских пограничников — досмотр самолета для защиты Британии от оргпреступности и тех, кто пытается провезти в страну опасные вещества, такие как наркотики, или оружие", — говорится в полученном РИА Новости заявлении.
Замминистра отметил, что после проверки экипажу самолета разрешили вылететь по намеченному маршруту.
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