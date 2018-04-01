Гройсман опередил Порошенко по доходам за 2017 год

Как отмечается, общая сумма дохода Гройсмана за 2017 год составляет 17102320 гривен (в 2016 году — 15,8 млн).

При этом доход премьера, в частности, состоял из отчуждения недвижимого имущества и размещения средств на банковских счетах.

Ранее сообщалось, что за год доходы Порошенко составили 16303874 гривны (приблизительно 34,8 млн рублей).