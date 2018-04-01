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Гройсман опередил Порошенко по доходам
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Гройсман опередил Порошенко по доходам за 2017 год 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: РИА «Новости»
Доходы премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за 2017 год составили более 17 млн гривен (около $646 тыс.) и превысили доходы украинского президента Петра Порошенко, который заработал более 16,3 млн гривен, передает УНН.
Как отмечается, общая сумма дохода Гройсмана за 2017 год составляет 17102320 гривен (в 2016 году — 15,8 млн).
При этом доход премьера, в частности, состоял из отчуждения недвижимого имущества и размещения средств на банковских счетах.
Ранее сообщалось, что за год доходы Порошенко составили 16303874 гривны (приблизительно 34,8 млн рублей).
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