ВСУ обстреляли медицинский автомобиль в Донбассе, заявили в ЛНР

Трое военнослужащих народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ранены в результате обстрела медицинской машины со стороны ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко

В пятницу в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Сегодня, 1 апреля, в 9.20 в районе населенного пункта Нижнее Лозовое украинские силовики выстрелом из ПТУР (противотанковая управляемая ракета, — ред.), уничтожили автомобиль "Урал", который эвакуировал заболевшего военнослужащего народной милиции ЛНР с целью оказания медицинской помощи", — заявил Марочко.

По его словам, трое военнослужащих народной милиции получили тяжелые ранения.