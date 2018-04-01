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ВСУ обстреляли медицинский автомобиль в Донбассе
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ВСУ обстреляли медицинский автомобиль в Донбассе, заявили в ЛНР 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Трое военнослужащих народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ранены в результате обстрела медицинской машины со стороны ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в воскресенье официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.
В пятницу в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
"Сегодня, 1 апреля, в 9.20 в районе населенного пункта Нижнее Лозовое украинские силовики выстрелом из ПТУР (противотанковая управляемая ракета, — ред.), уничтожили автомобиль "Урал", который эвакуировал заболевшего военнослужащего народной милиции ЛНР с целью оказания медицинской помощи", — заявил Марочко.
По его словам, трое военнослужащих народной милиции получили тяжелые ранения.
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