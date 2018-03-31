Деннис Родман: надеюсь, Ким Чен Ын наденет кепку с надписью «Сделаем Америку великой снова»

«Надеюсь на это после того, как два моих друга, являющихся лидерами стран, встретятся в следующем месяце», — написал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждёт встречи с Ким Чен Ыном, отметив при этом необходимость сохранять санкции и давление на Пхеньян

В июне 2017 года стало известно, что Родман подарил Ким Чен Ыну книгу Трампа «Искусство совершать сделку».