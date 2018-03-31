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Деннис Родман: надеюсь, Ким Чен Ын наденет кепку с надписью «Сделаем Америку великой снова»
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Деннис Родман: надеюсь, Ким Чен Ын наденет кепку с надписью «Сделаем Америку великой снова» 

RT на русском 29 минут назад
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман выразил надежду на то, что после того, как глава КНДР Ким Чен Ын встретится с президентом США Дональдом Трампом, он наденет кепку с надписью «Сделаем Америку великой снова». Об этом он сообщил в своём Twitter.
«Надеюсь на это после того, как два моих друга, являющихся лидерами стран, встретятся в следующем месяце», — написал он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждёт встречи с Ким Чен Ыном, отметив при этом необходимость сохранять санкции и давление на Пхеньян.
В июне 2017 года стало известно, что Родман подарил Ким Чен Ыну книгу Трампа «Искусство совершать сделку».
RT на русском: последние новости
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