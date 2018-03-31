Деннис Родман: надеюсь, Ким Чен Ын наденет кепку с надписью «Сделаем Америку великой снова» 

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман выразил надежду на то, что после того, как глава КНДР Ким Чен Ын встретится с президентом США Дональдом Трампом, он наденет кепку с надписью «Сделаем Америку великой снова». Об этом он сообщил в своём Twitter.
«Надеюсь на это после того, как два моих друга, являющихся лидерами стран, встретятся в следующем месяце», — написал он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждёт встречи с Ким Чен Ыном, отметив при этом необходимость сохранять санкции и давление на Пхеньян.
В июне 2017 года стало известно, что Родман подарил Ким Чен Ыну книгу Трампа «Искусство совершать сделку».