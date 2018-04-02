Ким Чен Ын оценил концерт южнокорейских поп-музыкантов

Ким Чен Ын высоко оценил концерт южнокорейских поп-музыкантов

Орган ЦК Трудовой партии Кореи опубликовал снимки Ким Чен Ына и его жены Ли Соль Чжу вместе с музыкантами из Южной Кореи, которые выступили накануне в "Восточнопхеньянском большом театре" с программой "Идет весна".

"Уважаемый и любимый товарищ высший руководитель сказал, что наши люди углубили понимание массовой культуры южной стороны и искренне радовались, с волнением в груди не могли скрыть своего восхищения", — пишет "Нодон синмун".

По словам Ким Чен Ына, он надеется, что "нынешний визит в Пхеньян музыкантов южной стороны даст возможность показать единый облик (корейской) нации".

Вместе с тем газета не уточняет состав исполнителей, которые участвовали в концерте.

Лидер КНДР Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который лично смотрел выступление на сцене артистов из Южной Кореи и затем встретился с ними, обменявшись рукопожатиями и выразив им благодарность.

Такой концерт состоялся в Пхеньяне впервые с 2005 года на фоне усилий по улучшению отношений Севера и Юга с приходом к власти в Южной Кореи президента Мун Чжэ Ина.

В группу южнокорейских поп-музыкантов, спортсменов и журналистов, посетивших Пхеньян, входят 120 человек, а также министр культуры, спорта и туризма Республики Корея То Чжон Хван.

Как сообщалось ранее из Сеула , среди музыкантов — уже известный в Пхеньяне певец Чо Ён Пхиль, певицы Чон Ин и Со Хён, группа Red Velvet. Во вторник ожидается еще один их концерт в спорткомплексе "Рюгён" имени Чон Чжу Ёна, основателя южнокорейской промышленной группы Hyundai

Эти гастроли направлены на создание благоприятной атмосферы в преддверии намеченного на 27 апреля саммита Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами.