СБ ООН не принял проект заявления по сектору Газа

Совбез ООН не принял проект заявления по сектору Газа, сообщил источник

В черновике заявления содержится информация о том, что члены Совбеза "выразили серьезную обеспокоенность ситуацией на границе Газы". Также сообщается, что СБ призвал к независимому и прозрачному расследованию всех инцидентов, а также к соблюдению международного законодательства в сфере прав человека.

"Члены Совета Безопасности призвали все стороны проявить сдержанность и предотвратить дальнейшую эскалацию", — говорится в проекте документа.

Текст черновика заканчивается тем, что Совбез хотел бы привлечь внимание к продвижению мирного процесса на Ближнем Востоке, основанного на принципе сосуществования двух государств.

В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. Как сообщил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур, в ходе столкновений с израильскими военными вдоль границы сектора Газа погибли по меньшей мере 17 палестинцев, почти 1,5 тысячи получили ранения. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.

Ситуацию в Газе в пятницу вечером обсудил Совет безопасности ООН. По инициативе Кувейта (непостоянный член совета) дипломаты собрались на встречу. Как ранее сообщил РИА Новости дипломатический источник в делегации одной из западных стран, члены совета не смогли прийти к согласию по формулировкам для прессы, которые председатель СБ зачитает журналистам по итогам консультаций. Основные расхождения позиций произошли между Кувейтом и США . Не согласовав возможный документ, созвавшая консультации делегация Кувейта приняла решение провести открытое заседание.

По окончании встречи постпред Кувейта при ООН сообщил журналистам, что Совбез может позже согласовать заявление для прессы по событиям в Газе.