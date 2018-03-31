«Все плохо»: в Раде пожаловались на недоверие Украине

«Все плохо»: в Раде пожаловались, что Украине больше никто не верит

По словам политика, имидж Украины, как страны с "большим вотумом доверия" подпортил президент страны Петр Порошенко

"Если президент Порошенко и Украина как страна в его лица имела огромный вотум доверия еще четыре года назад, то сегодня после Мюнхенской конференции, после всех мировых собраний, где Порошенко представлял нашу страну, видно, что интерес падает и что Украине уже никто не верит. Это на самом деле плохо", — посетовал парламентарий.

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности прошла с 16 по 18 февраля. Украинский президент выступил на ней с речью, в которой коснулся ситуации в Донбассе, вопроса ввода миротворцев и проекта "Северный поток — 2".

О "печальном эффекте" от выступления Порошенко в частности писали немецкие СМИ, которые указали на то, что теперь все перестали интересоваться ситуацией на Украине.