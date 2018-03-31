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«Все плохо»: в Раде пожаловались на недоверие Украине
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«Все плохо»: в Раде пожаловались, что Украине больше никто не верит 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Sergei Supinsky
Реакция мира на Украину сильно меняется: ей больше никто не верит, заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в эфире телеканала NewsOne.
По словам политика, имидж Украины, как страны с "большим вотумом доверия" подпортил президент страны Петр Порошенко.
"Если президент Порошенко и Украина как страна в его лица имела огромный вотум доверия еще четыре года назад, то сегодня после Мюнхенской конференции, после всех мировых собраний, где Порошенко представлял нашу страну, видно, что интерес падает и что Украине уже никто не верит. Это на самом деле плохо", — посетовал парламентарий.
Мюнхенская конференция по вопросам безопасности прошла с 16 по 18 февраля. Украинский президент выступил на ней с речью, в которой коснулся ситуации в Донбассе, вопроса ввода миротворцев и проекта "Северный поток — 2".
О "печальном эффекте" от выступления Порошенко в частности писали немецкие СМИ, которые указали на то, что теперь все перестали интересоваться ситуацией на Украине.
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