ЛАГ проведет заседание по столкновениям в секторе Газа

ЛАГ проведет экстренное заседание по столкновениям в секторе Газа

Лига арабских государств (ЛАГ) проведет во вторник в Каире экстренное заседание на уровне постоянных представителей организации для обсуждения ситуации в секторе Газа, на границе которого произошли столкновения палестинских демонстрантов с израильскими военными, сообщило египетское агентство МЕНА.

Как заявил агентству заместитель генерального секретаря региональной организации по вопросам Палестины Саид Абу Али, ЛАГ в ходе встречи рассмотрит "преступления Израиля против мирных палестинских демонстрантов".

С призывом к проведению экстренной встречи в воскресенье выступили палестинские дипломаты.

В пятницу вдоль границы сектора Газа и Израиля началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.