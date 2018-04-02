Ещё
ЛАГ проведет заседание по столкновениям в секторе Газа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЛАГ проведет экстренное заседание по столкновениям в секторе Газа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин
Лига арабских государств (ЛАГ) проведет во вторник в Каире экстренное заседание на уровне постоянных представителей организации для обсуждения ситуации в секторе Газа, на границе которого произошли столкновения палестинских демонстрантов с израильскими военными, сообщило египетское агентство МЕНА.
Как заявил агентству заместитель генерального секретаря региональной организации по вопросам Палестины Саид Абу Али, ЛАГ в ходе встречи рассмотрит "преступления Израиля против мирных палестинских демонстрантов".
С призывом к проведению экстренной встречи в воскресенье выступили палестинские дипломаты.
В пятницу вдоль границы сектора Газа и Израиля началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.
РИА Новости: последние новости
Умер бывший диктатор Гватемалы Риос Монтт Глава МИД Германии высказался за сотрудничество с Россией Порошенко назвал условие для ввода миротворцев в Донбасс
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саудиты принуждают Россию к сделке170
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1192
Китай огласил ответ на ограничения США396
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»323
Германия признала провал Tornado399
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение